الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة 35 من صالون الشباب تحت عنوان "استلهام"

تنطلق يوم الأربعاء القادم 11 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من صالون الشباب تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بقصر الفنون، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان عمر طوسون القوميسير العام ولفيف من أساتذة الفنون والتشكيليين.

صالون الشباب أحد أهم الأحداث القومية التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية بشكل سنوي، ومعني بتقديم شباب الفنانين حتى سن 35 عام، ويشارك في هذه الدورة المرتقبة التي ستنطلق تحت عنوان "استلهام" 238 فناناً في مجالات التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، والفنون الرقمية. والتجهيز في الفراغ والأداء الحركي.

وقال الدكتور وليد قانوش، "يبحث صالون الشباب هذا العام تحت عنوان (استلهام) عن التجديد والمفاجأة التي طالما قدمها لنا شباب الفنانين على مدار دوارته، لاسيما في بداياته واستطاعوا أن يقدموا أنفسهم بكل جرأة وتمرد كنجوم واعدة أصبحوا اليوم من كبار الفنان الفاعلين والمؤثرين في المشهد التشكيلي القومي وحتى على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف "قانوش": "ننتظر سنوياً بهذا الشغف إنطلاق كل دورة جديدة نحمل طاقات الأمل لاكتشاف مواهب واعدة أصرت على إطلاق الأفكار والخيال بعيداً عن مساحات التشابه، وهذا في الأصل ما قام من أجله الصالون وجعل وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية حريصين على تنظيمه وتقديمه في أفضل صورة ممكنة تليق بهذا الهدف وأهميته في ضخ دماء جديدة قادرة حمل الراية والإنصهار في منظومة التأثير اللازم للفوة مصر الناعمة".

هذا ويستمر بنجاح للعام الثاني على التوالي التعاون المثمر الذي سنه قطاع الفنون التشكيلية مع عدد من الجالريهات الخاصة في تقديم جائزة إقتناء تشجيعية لبعض المواهب من أصحاب الأعمال المتميزة تعلن مع الإعلان الرسمي عن جوائز الدورة.