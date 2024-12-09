قرار من النيابة ضد مسجل خطر في سرقة 5 سيارات بالقاهرة

أمرت نيابة الأزبكية، حبس مسجل خطر بتهمة سرقة 5 سيارات بشارع رمسيس 4 ايام علي ذمة التاحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأضاف بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب" ومن بينها السيارة محل الشكوى، كما اعترف ببيعها لعميل سيئ النية (مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم السيارات لماليكها، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.