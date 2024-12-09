وزيرة التنمية المحلية تتابع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون المشترك

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على أهمية عقد اجتماع بشكل شهري مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث الموقف التنفيذي لمجالات التعاون المشترك ولمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني ، وعرض تقارير دورية عليها.

ووجهت د. منال عوض خلال اجتماعها مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بضرورة الاهتمام خلال الفترة القادمة ضمن اطار المشروع بملف بتنمية الموارد الذاتية ومأسستها بالوزارة بشكل أساسي وتشكيل لجنة دائمة في الوزارة لمتابعة عمليات التعاقدات الخاصة بالمشروعات.

كما وجهت وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع مع الفريق الاستشاري للمشروع خلال الفترة الجارية لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية في المحافظات الأربعة .