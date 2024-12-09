تفاصيل زيارة وفد "القومى لحقوق المرأة" لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

فى ضوء فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بقطاع الحماية المجتمعية، وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق المرأة.



حيث قام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية ، والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات ..كما تفقدوا أماكن الأنشطة المتنوعة والمشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء.



أعقب ذلك جولة تفقدوا خلالها مبنى التأهيل والتعليم الفنى ، ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب ، كما تم مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزيلات ، نزلاء" ، حيث إطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.



وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى .