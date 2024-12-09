"بسبب الحريم".. الحبس سنة لمتهم أصاب عين جاره في مشاجرة

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا بمعاقبة متهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، عما أسند إليه من شروعه في قتل آخر، وألزمته المصاريف.

تفاصيل القضية

وجاء بأوراق القضية.. التي حملت رقم (3804/2024- جنايات قسم ثان كفر الشيخ)، والمقيدة برقم (2572 /2024- كلي كفر الشيخ)، أن النيابة العامة أحالت المتهم «ع.ع.ا.ع.ا» ، 52 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

لأنه في يوم 3/8/2024 شرع في قتل «ا.ا.ي.م» عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على ذلك وبيت النية، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، وما إن ظفر به حتى كال له ضربة إصابة عينه اليمني ، واعقبها تسديده طعنة أصابت صدره من الناحية اليسرى ، محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتحقيقات، قاصدًا إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته -لا دخل لإرادته في ذلك-، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، كما أحرز سكين دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

خناقة ستات

وفي تحقيقات النيابة العامة.. قال المجني عليه أنه إثر خلاف سابق بتعدي زوجة المتهم على زوجته سبا ( خناقة ستات)، وحال لومه المتهم باغته وكال له ضربة أصابت عينه وأعقب ذلك تسديده أصابت صدره من الناحية اليسرى.

وفي شهادته أمام النيابة العامة قال الضابط مجري التحريات.. أن تحرياته أكدت وجود خلافات مسبقة بين الطرفين ، وبتاريخ الواقعة قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض (سكين) فأحدث الإصابة.