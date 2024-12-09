طرح الإعلان الرسمي لفيلم "عبده وسنية" تزامنًا مع عرضه الأول بمهرجان البحر الأحمر

تزامنًا مع العرض العالمي الأول لفيلم "عبده وسنية" ضمن برنامج روائع عربية بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي تقام فعالياتها مابين 5 لـ 14 ديسمبر القادم، تم طرح الإعلان الرسمي للفيلم والذي يعرض في أٌقل من دقيقتين حكاية الزوجين عبده و سنية، المزارعان المصريان.

بعد أن تركا حياتهم القروية البسيطة وتوجها للعيش فى مدينة نيويورك بدون إجادة اللغة الإنجليزية أو أي معرفة بطبيعة الحياة الأميركية، بالإضافة إلى كونهما أميان، ولكنهم يتحديان المستحيل لإيجاد علاج لمشكلة العقم لديهما. هما فريسة مثالية فى تلك المدينة سريعة الحركة بسبب سذاجتهما، ولكن رغبتهم في البقاء على قيد الحياة تأخذهما من التشرد إلى أعمال المطاعم والمطابخ العالمية.



“عبده وسنية” هو وهو أول فيلم صامت معاصر في المنطقة، متعدد الثقافات فريد من نوعه، بالأبيض والأسود، وهو عبارة عن أوبرا صامتة ذات مقطوعة موسيقية شرق أوسطية/غربية كاملة التكوين تعكس بعض الحقائق الوحشية التي تعيشها أقلية مهاجرة لا صوت لها تشكل طبقة غير مرئية من المجتمع الأمريكي.

وهو أيضًا قصيدة بصرية عن عالم تقليدي قديم يفسح المجال ببطء للتقدم التكنولوجي والعولمة، من بطولة عمر بكري، وإنجي الجمال التي شاركت في مسلسل Ramy، وروجر هندريكس سيمون، ومارلين فيلافان، وأحمد خالد، وهيثم نور، وكاتارين ماكليود وجاي ليمونير؛ إخراج وتأليف عمر بكري، ومدير التصوير فيسنتي روكساس، ومونتاج صلاح أنور وعمر بكري، وإشراف فني وديكور نهال فاروق ومحمد ميخا، ومنتج فني جاسل مارتينو، وتصميم الأزياء يانليسا رافرتي ونيرمين سعيد، وموسيقى تصويرية اليكساندر ازاريا، ومن إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وChaconia Pictures (جاسل مارتينو)، وTimewormz (إنجي الجمال) و من توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويعد برنامج روائع عربية الذي سيعرض من خلاله الفيلم برنامج يقام ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ويهدف إلى تسليط الضوء على أهم الأعمال السينمائية الحديثة من جميع أنحاء العالم العربي، التي تغطي موضوعات مجتمعية متنوعة من دول عربية مختلفة لمخرجين مخضرمين وواعدين، وروّاد السينما العربية.