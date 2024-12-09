قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام

حددت محكمة إستئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة شقيقان المتهمان بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام، حيث تعقد الجلسة في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة 15 مايو بحلوان، يوم 15 ديسمبر الجاري.

كشفت التحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهمان «رضا.ن.ك» و«محمد .ن.ك»، يعملان في مهنة «الميكانيكا السيارات»، خلال تحقيقات النيابة العامة، بارتكابهما جريمة قتل زوج شقيقتهما في دار السلام، عندما أقدم المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «سنجة» والمتهم الثاني ماسكًا «مطواة»، فسددا له عدة طعنات حتى أنهيا حياته في الحال.

أوضحت التحقيقات عن تفاصيل مروعة حول الجريمة، فأوضحت أن المتهم الأول كان يسير بأحد شوارع المنطقة، وفؤجي بسير نجل شقيقته «فهد.ف» مستقلًا دراجة نارية «توك توك»، يعمل عليه وبصحبته شقيقه «جاسر.ف»، وفوجئ بقيام نجل شقيقته الأول بالبصق على وجهه، فتمكن من استقلال التوك توك معهم بالخلف وطلب منه التوقف وحال معاتبته لنجل شقيقته، حدثت مشادة تطورت لمشاجرة مرة أخرى، وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سنجة»، كانت بحوزته وأحدث إصابتهم وأصيب نجل شقيقته بجرح قطعي بكف اليد.