الكرة النسائية.. انسحاب فريق الطيران بعد إحراز مسار 5 أهداف في شباكه

انسحب فريق الطيران من أمام فريق مسار وذلك قبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول للمباراة ، حيث أحرز نادي مسار بقيادة الكابتن احمد رمضان جاد المدير الفني للفريق ، 5 أهداف نظيفه على الطيران وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز، على ملعب رايت تو دريم.

وانطلقت اليوم الاثنين مباريات الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية.

وتضمنت الجولة 7مباريات تتم على مدار يومي الاثنين والثلاثاء يأتي أبرزها منافسة الاهلي والبنك الاهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران والزمالك ضد الاتحاد السكندري .

وكان قد حقق فريق مسار فوزا ثمينا على فريق بالم هيلز بـ 12 هدفا نظيفا في الجولة العاشرة من دوري الكرة النسائية، وكانت هذه اول مباراة يخوضها الفريق في الدوري وذلك بعد تأجيل مبارياته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.