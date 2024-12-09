ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. انسحاب فريق الطيران بعد إحراز مسار 5 أهداف في شباكه

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انسحب فريق الطيران من أمام فريق مسار وذلك قبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول للمباراة ، حيث  أحرز نادي مسار بقيادة الكابتن احمد رمضان جاد المدير الفني للفريق ، 5 أهداف نظيفه على الطيران وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز، على ملعب رايت تو دريم.
وانطلقت اليوم الاثنين مباريات الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم النسائية.
وتضمنت الجولة 7مباريات تتم على مدار يومي الاثنين والثلاثاء يأتي أبرزها منافسة الاهلي والبنك الاهلي على صدارة الدوري ، ومواجهة مسار أمام الطيران والزمالك ضد الاتحاد السكندري .
وكان قد حقق فريق مسار فوزا ثمينا على فريق بالم هيلز  بـ 12 هدفا نظيفا  في الجولة العاشرة من دوري الكرة النسائية، وكانت هذه اول مباراة يخوضها الفريق في الدوري وذلك بعد تأجيل مبارياته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

مسار الدوري الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز الكرة النسائية