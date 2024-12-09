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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. الشناوي وإبراهيم عادل ينضمان لبعثة بيراميدز في تونس

إبراهيم عادل لاعب
إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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انضم الثنائي حارس المرمى أحمد الشناوي وإبراهيم عادل، لمعسكر بعثة نادي بيراميدز في تونس استعدادا لخوض مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا .

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي، في التاسعة من مساء السبت المقبل، على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الثنائي تخلف عن رحلة بيراميدز إلى مالي لمواجهة دجوليبا في الجولة الثانية، بسبب الإصابة بنزلة برد حادة استلزمت البقاء في القاهرة من أجل الراحة والعلاج.

وبعد شفاء الثنائي مؤخرا قرر الجهاز الفني ضمهما للمعسكر، حيث انضم الشناوي وعادل للفريق صباح اليوم من أجل الانتظام في التدريبات حتى موعد اللقاء.

بعثة بيراميدز تصل تونس 

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى تونس قادمة من مالي، لبدء مرحلة الإعداد لمواجهة الترجي التونسي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق تعادل في مالي أمام نظيره دجوليبا في الجولة الثانية سلبيا ليضيف نقطة إلى رصيده الذي ارتفع إلى ٤ نقاط في قمة المجموعة.

وقررت إدارة البعثة أن يغادر الفريق مباشرة من مالي صوب تونس للدخول في معسكر بها حتى موعد لقاء الترجي، للتحضير جيدا للمواجهة الهامة، والفاصلة في تحديد قمة المجموعة.

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