وزيرة التنمية المحلية تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدد المشروعات المشتركة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الاثنين غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية و الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج وفريق عمل مشروع الدعم الفني بالوزارة.

وشهد اللقاء استعراض كافة التفاصيل الخاصة بمجالات عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والأربعة مكونات الخاصة به والأنشطة المتعلقة بالمشروع وهي السياسات العامة للتنمية المحلية ونظم عمل الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية والتطوير المؤسسي للوزارة والمحافظات وبناء القدرات، كما تم استعراض كافة المشروعات التي يتم العمل فيها في إطار المشروع الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي وينفد في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .