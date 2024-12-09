النيابة الإدارية تنتهي من ورشتي عمل للتعريف بجريمة ختان الإناث

عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشتي عمل لموظفات وموظفي هيئة النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، بمشاركة عدد (٦٠) من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك على مدار يومي ٨ ، ٩ ديسمبر الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

تأتي ورشتى العمل تحت رعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان المرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشار حسام صادق – رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، وفي إطار حملة ال (١٦) يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة؛

واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد للمتدربين، ووجه مدير المركز الشكر للمستشار عدنان فنجرى – وزير العدل، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة؛ على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية، في عقد الدورات التدريبية الخاصة بالملفات المطروحة على الساحة المجتمعية ومن بينها ملف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" والذي جرمته نصوص القانون المصري والمواثيق الدولية.

ومن جانبها، أكدت المستشارة رشا محفوظ – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة، باعتبارها من أفعال العنف ضد المرأة، وهو ما دفع الجهات المعنية بالدولة ومنها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية بتكريس الاهتمام البالغ بهذا الملف.

وفي كلمتها أعربت مي محمود - المدير العام للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة مؤكدة على وجوب تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذا السلوك والتوعية من مخاطره.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

"عرض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث"، وتفضلت بإلقائها إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً.

"دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، وتفضلت بإلقائها د/ دينا شكري – أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

"التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث"، وتفضل بإلقائها كل من المستشارة رشا عبد المنعم محفوظ – رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار الدكتور ميشيل نصر – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

"الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد رفعت النجار – رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة.