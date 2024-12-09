نائب رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتابع أعمال تركيب بلدورات الأرصفة

واصل محمد عمران نائب رئيس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم متابعة أعمال تركيب بلدورات الأرصفة بعدد من المناطق المقرر رصفها بالخطة الاستثمارية الإقتصادية والإجتماعية الجديدة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بمدينة الشهداء.

وتشمل خطة العام المالي الجديد ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ثماني مناطق بمدينة الشهداء كالآتي: منطقة أمام محطة القطار بدايةً من شارع كمال النجار حتى شارع المركز الطبي بطول ٦٠٠ متر وعرض ٦ متر ومنطقة مستشفى الحسام بداية من شارع الشيخ منصور وحتى شارع شعلان بطول ١كم وعرض ٦ متر، ومنطقة جامع الوكيل بسرسنا بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع داير ناحية سرسنا وشارع المدرسة الفكرية بطول ٥٠٠ متر وعرض من ٦- ٨ متر،.

و منطقه الشناوي بدايةً من شارع زكريا نوح وحتى ماكينة سراج الدين مروراً بشارع العمدة بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر، و منطقة المكاوي بداية من شارع النصر وحتى شارع مسجد السلام بطول ١كم وعرض من ٨ - ١٠متر، ومنطقة شهداء الأقصى ومندرة سليمة من شارع الحرية وحتى شارع السمسمية بطول ٥٠٠ متر وعرض يتراوح بين ٦، ٨ متر، ومنطقة قبلي طلعت حرب من شارع طلعت حرب وحتى شارع زاوية جوده وشارع داير ناحية الشهداء بطول ١.٥ كم وعرض بين ٦، ٨ متر، ومنطقة فرن خليفة والمحدة وحتى ترعة الغزالية بطول ١كم وعرض من ٦ إلى ٨ متر مع عمل بالوعات للأمطار وتركيب بلدورات وعمل أرصفة بكل منطقة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على النهوض بأعمال البنية التحتية بقطاع الطرق كأحد القطاعات الهامة، والحيوية التي تحدث تغييراً، وتطوراً ملحوظاً بكافة مناحي الحياة، والأنشطة بالمدينة، حيث أن التطوير بقطاع الطرق يمس الحياة اليومية للمواطنين، ويساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم .