ورشة عمل لطلاب جامعة الفيوم لرفع قدراتهم المؤسسية في مجال التحول الرقمي

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، أول ورشة عمل ينظمها مركز معلومات الجامعة لرفع القدرات المؤسسية للطلاب في مجال التحول الرقمي، بحضور الأستاذ الدكتور رانيا أبو السعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة، والدكتورة شيماء يوسف، مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية، والدكتور مسعود إسماعيل، مدير وحدة البوابة الإلكترونية، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٩ بقاعة الأستاذ الدكتور سعد نصار.

في مستهل كلمته أكد الدكتور عاصم العيسوي أن إدارة الجامعة تتبنى توجه الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي والتقني على كافة الأصعدة التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تصبو الجمهورية الجديدة إلى تحقيقها، كما أوضح سيادته أن مركز معلومات الجامعة بجميع وحداته المختلفة يؤمن بالدور الهام الذي يقع على عاتقه من أجل رفع شأن جامعة الفيوم إلى مصاف الجامعات العالمية.

وأشارت أ.د رانيا أبو السعود أن مركز معلومات الجامعة يعد مركز خدمي يقدم خدمات لجميع قطاعات الجامعة المختلفة، كما أضافت أن المركز يضم عدد من الوحدات منها وحدة التعلم الإلكتروني ووحدة الشبكات ووحدة نظم المعلومات الإدارية ووحدة الاختبارات الإلكترونية ووحدة الإحصاء ووحدة المكتبة الرقمية ووحدة التعلم الإلكتروني.

وتضمنت ورشة العمل ثلاثة محاور هي كيفية التعامل مع منصة الدفع الإلكتروني والتي قدمتها وحدة نظم المعلومات الإدارية، وكيفية استخدام البريد الإلكتروني الجامعي والتي قدمتها وحدة البوابة الإلكترونية، وكيفية استخدام منصة التعلم الإلكتروني THINQI والتي قدمتها وحدة التعلم الإلكتروني.