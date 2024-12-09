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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة عمل لشرح مستجدات إجراءات التصالح وتقنين وضع اليد بالدقهلية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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تنفذ محافظة الدقهلية ورشة عمل لشرح مستجدات اجراءات التصالح وتقنين واضعي اليد وفقا لأخر التعديلات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024م وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والتى بدأت في 7 ديسمبر الجاري و تستمر حتى 12 ديسمبر باشراف ومتابعة اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام لمحافظة الدقهلية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف العمل بملف التصالح وسرعة الانتهاء منه لخدمة المواطنين وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور ومشاركة المهندس محمد السيد سيف ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي يقوم بشرح التعديلات على منظومة التصالح والإجراءات المقرر تنفيذها في هذا الشأن ويستفيد من ورشة العمل العاملين بالمركز التكنولوجي ومدير المركز وموظفي الشباك متلقى الطلبات ومشرفين النظام ومسئولي الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية ولجان البت ويبلغ عدد المستفدين من ورشة العمل علي مدار ايام انعقادها مايقرب من 500 موظف وذلك بهدف تسهيل إجراءات التصالح علي المواطنين وتخفيفا للعبئ عنهم. 
كما حضر ورشة العمل اليوم المهندس ماهر ابو المجد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومشرف عام لجنة الإشراف علي المراكز التكنولوجية وأعضاء اللجنة العليا للاشراف علي المراكز التكنولوجية كلا من الدكتوره ننسى فاروق فتوح وأمل عمارة وإبراهيم عوض.

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التخطيط والتنمية الاقتصادية الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالدقهلية