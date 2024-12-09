المؤبد لنقاش والسجن 10 سنوات لزوجته لاتهامهما بقتل جارتهما وإصابة زوجها بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهم يدعى "م.ح.م" ويعمل نقاش بالسجن المؤبد، كما حكمت على زوجته ربة منزل تُدعى "ع.م.م" ، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة السلاح المستخدم في الواقعة، وذلك لإدانتهما بقتل جارتهما السيدة "ع.م.ع" والشروع في قتل زوجها، بمنطقة المنتزة ثانِ، شرق مدينة الإسكندرية

خلافات الجيرة بـالإسكندرية

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (3219 /2024- جنايات المنتزه ثان)، أنه ورد إخطارًا لقسم شرطة المنتزه ثان بمديرية أمن الإسكندرية، بوقوع اعتداء أسفر عن مقتل المجني عليها وإصابة زوجها.

أوضحت التحريات، أن خلافات قديمة بسبب الجيرة كانت قائمة بين المتهمين والمجني عليها وزوجها، ورغم حل الخلافات في جلسات عرفية، تجددت النزاعات إثر إحضار المتهم الأول أشخاصًا من سيئي السلوك إلى العقار الذي يسكن فيه الطرفان.

وتصاعدت التوترات بعد شكوى الجيران، ما دفع المتهم الأول إلى تهديد المجني عليه وزوجته بالقتل، وقام المتهم الأول وزوجته بالتربص للمجني عليه وزوجته في مدخل العقار، استخدم المتهم الأول سكينتين وشوكة صيد للاعتداء على الضحيتين.



وأصيب الزوج، بإصابات خطيرة، وعند محاولة زوجته الدفاع عنه، تلقت طعنات قاتلة أودت بحياتها بعد نقلها إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية وبعد التحقيقات، أُحيل المتهمان إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قضت بعقوبتهما وفقًا للقانون.