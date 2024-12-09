مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية عن الشمول المالي

نظَّمت مكتبة مصر العامة اليوم الإثنين، ندوة توعوية لتعزيز الشمول المالي، بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع بنك مصر، ويأتي ذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

تناولت الندوة تعريف المشاركين بمجموعة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مثل فتح الحسابات البنكية، استخدام بطاقات "ميزة"، ومعرفة الحقوق والمزايا المرتبطة بالتعامل مع المؤسسات البنكية، كما تم تسليط الضوء على أهمية الحسابات المصرفية، الودائع، القروض، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية غير المصرفية مثل تطبيقات "BM Online وBM Wallet".

وفي إطار دعم ريادة الأعمال، ركزت الندوة على تقديم إرشادات حول كيفية بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إعداد دراسات الجدوى، والفرص التمويلية المتاحة من خلال بنك مصر لدعم أصحاب الأفكار الواعدة والمشاريع الناشئة.

وقد صرحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، بأن الندوة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية وتوفير الخدمات المختلفة لأهل الإسماعيلية، مع التأكيد على أهمية التعريف بالشمول المالي.

وأوضحت أن الندوة سوف تستمر لمدة أربعة أيام حتى الأربعاء القادم، مشيرة إلى أنه تم توزيع هدايا من قبل بنك مصر على جميع المشاركين، خاصة ذوي الهمم.

وأضافت، أن المكتبة ستعمل بالتعاون مع البنك على تكثيف الندوات التوعوية بداية من العام المقبل، لتشمل جميع المراكز والقرى على مستوى المحافظة، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الوعي المالي لدى أكبر عدد من المواطنين.

ومن الجدير ذكره، أنه قد انطلقت أولى الندوات التوعوية عن الشمول المالي أمس الأحد، بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ورئيس مجلس إدارة المكتبة.