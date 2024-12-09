الكرة النسائية.. الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للدوري

اختتم فريق نادي الزمالك لكرة القدم النسائية تدريباته، وذلك للاستعداد لمباراته غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

ويلتقي فريق الزمالك بنادي الاتحاد السكندري، ويسعى الفريق بقيادة الكابتن عادل حسين المدير الفني للفريق بحسم نقاط جديدة تضاف لرصيد الفريق في الدوري.

وكان قد فاز فريق الزمالك لكرة القدم النسائية على فريق اتحاد بسيون برباعية نظيفة في الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية.

ليجمع بهذا الفوز فريق الزمالك 18 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات حقق فيها ٦ انتصارات.

وكان أكد عادل حسين، المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادى الزمالك، في تصريحات سابقة له، أنه خلال مباريات الفريق بالدوري لا يهمه تسجيل الأهداف الكثيرة لأنها لن تفيد الفريق.

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