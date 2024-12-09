استبعاد 4 لاعبين.. تعرف على قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى قطر مساء غدًا الثلاثاء، للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي تقام في الفترة من 11 حتي 18 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر مع الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي والتي ستقام يوم 11 من نفس الشهر.

واستقر الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على قيد 26 لاعبًا في قائمة الفريق المشاركة في بطولة إنتركونتيننتال بعد استبعاد مصطفي شوبير وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني للإصابة.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد ومحمد عبدالله.

وكان الأهلي قد تخطى العين الإماراتي في ربع نهائي إنتركونتيننتال بنتيجة 3-0، يوم 29 أكتوبر الماضي على ستاد القاهرة.