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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنتايج يخضع لأشعة بعد الإصابة فى مواجهة أنيما

بنتايج
بنتايج
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تعرض المغربى محمود بنتايج، لاعب نادى الزمالك، لإصابة قوية فى الكتف، أثناء مواجهة الأمس أمام أنيمبا النيجيرى، فى كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك على مستوى الكتف.

ومن المقرر أن يخضع محمود بنتايج، لأشعة على الكتف بعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مواجهة إنيمبا النيجيرى، لتحديد حجم إصابته.

وتدخل الجهاز الطبى للزمالك، اثناء المبارة لوضع شريط لاصق على كتف بنتايج، حتى يتمكن من استكمال الشوط الأول من اللقاء.
ومن المنتظر أن تحدد الأشعة التى سيخضع لها اللاعب حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق فى المرحلة المقبلة، خاصة وأن إصابة اللاعب جاءت في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل الملعب.

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