محافظ الفيوم يعقد لقاءً مع المواطنين لتوفير حلول عاجلة لمشكلاتهم

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والنائب كامل فيصل عضو مجلس النواب، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والمهندسة ولاء حمدي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، كما وجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع جمعية مصر الخير، لدراسة حالة شاب متعثر، وسداد جزء من القرض، وإعادة جدولته.

وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية، وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع التأمين الصحي، لإجراء عملية جراحية بمجرى البول لأحد الأطفال، وإجراء فحص طبي شامل لطفل يعاني من التقزم وتوفير العلاج اللازم لحالة سوء النمو التي يعاني منها، مع تسريع إجراءات الكشف الطبي اللازم لحصوله على كارت الخدمات، كما وجه المحافظ، بإجراء الفحص الطبي اللازم لطفل صغير يعاني مشكلة في التمثيل الغذائي، وكلف وكيل مديرية التضامن بدراسة حالة الطفل ومدى إمكانية حصوله على معاش "كرامة"

وكلف محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، على أن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، والتواصل مع الجهات التي تم ترشيح الحالات إليها، للتأكد من التزامهم بتوفير فرص العمل لهذه الحالات، ووافق المحافظ، على مطلب إحدى السيدات بقبول نجلتها التي تعاني من الإعاقة، بمدرسة الفصل الواحد القريبة من محل إقامتها، وإنهاء إجراءات معاش "كرامة" لها.

وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بسنرو التابعة لمركز أبشواي، التقى خلاله 18 حالة من أهالي القرية، وذلك بحضور الأستاذ هاني رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وممثلي الجهات المعنية، ووجه نائب المحافظ، بدراسة المطالب والشكاوى وسرعة إيجاد حلول لها.



كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس المدينة، وممثلي الجهات المعنية، بحث خلاله عدد 15 مطلباً وشكوى لمواطني المركز والقرى التابعة، وتضمنت المطالب والشكاوى التى تم بحثها بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، توفير مساعدات، ومشروعات تنموية صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن منحهم تراخيص أكشاك تبعاً للوائح والشروط المنظمة لذلك.

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