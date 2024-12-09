المؤتمر: مصر دولة قوية ذات سيادة وجيشها صمام الأمان للمنطقة بالكامل

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الجيش المصري صمام الأمان للمنطقة، والشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه وانتمائاته يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وتحت راية الوطن للحفاظ على سيادة الدولة وعدم المساس بذرة تراب واحدة من أرضها.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المنطقة تشهد صراعات وأحداث غير مسبوقة وتطورات غير عادية، بل يشهد العالم أجمع أحداث اقتصادية متلاحقة، وسياسية، وأمنية على كافة الأصعدة، هذه الأحداث ألقت بظلالها على الجميع، وهو الأمر الذى يتطلب وحدة الصف للحفاظ على رفعة الوطن، والشعب المصري ضرب ولا يزال يضرب أروع الأمثلة في الحفاظ على وحدة وسلامة ومقدرات الوطن.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن المصريين دائما حين يستشعرون الخطر على وطنهم تجدهم على قلب رجل واحد ، وفي ظل ما تشهده المنطقة من مؤامرات وتحديات وجماعة إرهابية وأنصارها يواصلون نشر الشائعات والأكاذيب، كل هذا يؤكد ما تتعرض له مصر من تحدي كبير.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بما تقوم به الدولة المصرية من جهد على الصعيدين الداخلي والخارجي في حفظ أمن المنطقة، وانها راعية السلام، وفي نفس الوقت ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وأن هناك جهود كبيرة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة للوصول للجمهورية الجديدة، وهو ما يؤكد أن مصر دولة قوية ذات سيادة مستقلة.