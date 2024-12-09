بالفيديو.. كاتب صحفي: انتهى عقد الدولة السورية العربية رغم الوعود الوردية

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن الصورة في سوريا ضبابية حتى الآن رغم كل الوعود الإيجابية الموجودة، ولكن بطبيعة الحال أصبح المعتاد أن تكون الوعود مختلفة عن الواقع تماما، والوجوه التي تتصدر المشهد في أيامه الأولى تختلف عن الوجود التي ترأس المشهد لاحقا.

وأضاف «عمر»، خلال حوراه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحركات والأحزاب التي تظهر في بداية الأحداث تختلف عن نظيرتها التي تسيطر على المشهد في نهاية الأمر، مشيرا إلى أن بيان الدولة المصرية ممثلا في وزارة الخارجية بالأمس تحدث عن الجمهورية العربية السورية ولم يتحدث عن سوريا فحسب، فالاسم الرسمي لسوريا أمر مهم للغاية.

وتابع: «لاحقا سوف يتم عمدا إسقاط العربية من الدولة السورية، وتغيير أيديولوجية النظام السوري الموجودة منذ أكثر من نصف قرن، كما حدث في العراق بعد الغزو الأمريكي 2003».