الكرة النسائية.. الأهلي يحافظ على صدارته بهدفين نظيفين في الشوط الأول على حساب مضيفه

انتهى منذ قليل، الشوط الأول للمباراة المثيرة التي جمعت النادي الأهلي بنادي البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز، على ملعب البنك الأهلي.

وانتهى الشوط الاول، بتقدم النادي الأهلي على مضيفه وذلك بهدفين مقابل لاشىء، وقد أحرز الاهداف كلا من " ميا داردن - شارتي روبن ".

ويسعى الأهلي للحفاظ على صدارة جدول الترتيب بالفوز بنقاط المباراة الثلاث، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالمسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي حتى الفوز على بيراميدز بنتيجة ٦-١ في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٣ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين منذ انطلاق البطولة.

فيما يدخل البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الكرة النسائية لهذا الموسم برصيد 24 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات فاز فيهم جميعا

واستعد كابتن محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الأهلي النسائي للمباراة بتدريبات مكثفة، وكذلك متابعة كافة مباريات النادي الأهلي لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق.