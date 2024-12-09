تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية

قررت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"هيكل اللجان النوعية" للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة ٨ فبراير.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.