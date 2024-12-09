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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بأحداث الطالبية

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
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قررت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك في القضية التي تحمل رقم 8572 لسنة 2024 جنايات الطالبية، لجلسة الغد.
أسندت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية وذلك لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

الطالبية حمادة الصاوي جنايات الطالبية جماعة إرهابية الدستور