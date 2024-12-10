الأهلي يحفز اللاعبين بمكافآت ضخمة من أجل نهائي كأس إنتركونتيننتال

رصد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق في حالة الفوز في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال والوصول لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم السبت المقبل أمام الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر طالبهم ببذل قصاري جهدهم من أجل الفوز والتأهل للنهائي العالمي.

ووعد رئيس النادي اللاعبين بصرف مكافآت ضخمة وغير مسبوقة في حال الوصول للنهائي.

كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في قطر، جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد الشناوي قائد الأهلي للحديث عن أهمية الفوز في مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، وضرورة الفوز في المباراة والتأهل إلى النهائي.

وطلب “الخطيب” من كولر والشناوي تحفيز اللاعبين والتأكيد على دعم مجلس الإدارة لهم في المهمة العالمية من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق يسطره الفريق بأقدام لاعبيه للمرة الأولى سيخلده التاريخ، وأن الجميع يثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز.

ومن المنتظر أن يعقد محمود الخطيب اجتماعا مع اللاعبين على هامش التدريبات للحديث عن بطولة إنتركونتيننتال، وأهمية تحقيق الفوز والصعود للنهائي، ووعد رئيس الأهلي اللاعبين بمكافآت ضخمة غير مسبوقة في حال تخطي عقبة نصف النهائي والصعود لمواجهة ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر الجاري.

كولر يرصد مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي

وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، البرنامج الخاص ببعثة الفريق في قطر قبل خوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري مع الفائز من مباراة “الكلاسيكو اللاتيني” بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وحدد “كولر” برنامج تدريبات الفريق في قطر وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين وأفراد البعثة للترتيب لموقعة نصف النهائي التي يسعى خلالها الفريق الأحمر للفوز والصعود لمواجهة ريال مدريد في النهائي العالمي، حيث سيخوض الأهلي 3 تدريبات فى العاصمة القطرية الدوحة قبل خوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويبدأ المارد الأحمر استعداداته فى العاصمة الدوحة اليوم الأربعاء بخوض أول مران وسط حضور وسائل الإعلام وبعدها يتدرب يومي الخميس والجمعة قبل خوض اللقاء السبت.

ويتواجد في قائمة الفريق المشاركة في بطولة إنتركونتيننتال جميع اللاعبين باستثناء الرباعي مصطفي شوبير وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني للإصابة وضمت قائمة الأهلي في قطر كلا من محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف وخالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله وأكرم توفيق، ويوسف أيمن ومروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير ومحمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد ومحمد عبدالله.

ومن المنتظر أن يتابع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع اللاعبين مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي التي تقام اليوم الأربعاء على “استاد 974” في العاصمة الدوحة للوقوف على الفريق المنافس للأهلي في نصف النهائي ودراسته بشكل جيد قبل موقعة السبت المقبل.