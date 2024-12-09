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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء 3 مبان مجاورة.. التفاصيل الكاملة لانهيار عقار بمصر القديمة

لحظة إخلاء العقارات
لحظة إخلاء العقارات المجاورة
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تواصل مصر القديمة التحقيق في واقعة انهيار عقار مكون من ستة طوابق بمنطقة خرطة ابو السعود التابعة لقسم شرطة مصر القديمة.
وتبين أن العقار مكون من ستة أدوار انهار بالكامل، عقب اخلائه من السكان دون وقوع أية اصابات،  وجاء في أقوال السكان وشهود العيان، أنهم شعروا بتصدعات، واهتزازات في العقار قبل ساعات من انهياره بالكامل، فقامو بإخلائه، دون أية خسائر بشرية.

وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء ثلاثة عقارات أخرى مجاورة للعقار بعد انهيار أحدهم متأثرًا بسقوط العقار الاول، فتم اخلائهم خوفًا علي السكان.

وكانت النيابة قد ندبت لجنة هندسية،  لفحص أسباب انهيار العقار الأول، وطلبت بالتحرى حول العقار من الحي، وبيان ما إذا كان صدر له أية قرارات إزالة أو تنكيس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة مصر القديمة ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا في موقع البلاغ، وتبين عدم وجود مصابين، ويستمع رجال الشرطة لأقوال الشهود لبيان عدد قاطني العقار، وملابسات الحادث، وترفع فرق الإنقاذ البري الأنقاض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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