سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية بعد أن ارتفع أمس بمقدار 25 قرشا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، داخل البنك المركزي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنكي نكست والمصري الخليجي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنكي نكست والمصري الخليجي .

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك ( كريدي أجريكول، QNB، قناة السويس ، الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان).

أعلى سعر لـ الدولار

وسجل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.21 جنيه للشراء و 5.31 جنيه للبيع مصرف أبوظبي.