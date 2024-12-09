ارتفاع الذهب وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي واستئناف الصين عمليات الشراء

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، واستأنف البنك المركزي الصيني عمليات شراء الذهب.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 75 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 23 دولارًا، لتسجل 2656 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3517 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2490 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.

ولفت، إمبابي، إلى أسعار الذهب قلصت مكاسبها بنحو 20 جنيهًا، بعد أن لامست مستوى 3790 جنيهًا في بداية التعاملات، كما شهد الذهب تحركات سعرية بنحو 40 جنيهًا داخل محلات التجزئة خلال تعاملات أمس الأحد، على الرغم من العطلة الأسبوعية لتجار الذهب الخام، والبورصة العالمية.

فقد ارتقعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 %، وبقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3690 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3700 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 0.6 %، وبقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2633 دولارًا.

أوضح، أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، أسهم في ارتفاع أسعار الذهب، حيث يعتمد سعر الذهب على ثلاثية عوامل، تتضمن سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، والعرض والطلب.

أضاف، أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنحو 20 قرشًا، يرفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، في حين أن تحرك الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 10 دولارات يحرك سعر الذهب بنحو 6 جنيهات.

وسجل سع صرف الدولار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم نحو 50.75 جنيه.

أشار، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة في الشرق الأوسط بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

أضاف، بجانب أكبر استأنف الصين عمليات الشراء، والتي تعد أكبر مستهلك للذهب، بعد توقف دام ستة أشهر، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع الشهر الجاري.

وأعلن بنك الشعب الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه استأنف عمليات شراء الذهب في نوفمبر، حيث ارتفعت احتياطيات الذهب في الصين بمقدار 160 ألف أوقية إلى 72.96 مليون أوقية في نوفمبر وقد عزز هذا التوقعات بارتفاع قيمة الذهب بشكل أكبر ومن المرجح أن يدعم الطلب على المعدن النفيس.

في حين لم تكبح بيانات العمل الأمريكية القوية الآمال في المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ويظهر تقرير مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمجموعة CME احتمالات بنسبة 87% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وكشفت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة يوم الجمعة أن سوق العمل في البلاد لا تزال قوية، لكن معدل البطالة المتزايد، أكد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 227 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر ، متجاوزًا التوقعات بزيادة 200 ألف وظيفة، ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في الشهر السابق، مما أبقى على آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر.