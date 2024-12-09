قُتلوا في حادث طائرة في بيلجورود.. روسيا تسلّم جثث أسرى حرب أوكرانيين مزعومين

ادّعت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفسكا، في مقابلة مع وكالة RIA Novosti الروسية، أن روسيا سلّمت جثث أسرى حرب أوكرانيين زُعم أنهم قُتلوا في حادث تحطم طائرة عسكرية من طراز Il-76 في مقاطعة بيلجورود الروسية في يناير الماضي.

ملابسات الحادث

وقع الحادث في 24 يناير عندما تحطمت طائرة النقل العسكرية الروسية في ظروف غامضة، زعمت موسكو أن 65 أسير حرب أوكراني كانوا على متنها.

في المقابل، لم تؤكد أوكرانيا هذا الادعاء وطالبت بتحقيق دولي، وهو ما رفضته روسيا.

التحقيق والتسليم

صرّح بترو ياتسينكو، المتحدث باسم هيئة تنسيق شؤون أسرى الحرب الأوكرانيين، أن روسيا سلّمت مؤخرًا عدة جثث، لكن تحديد هويتها لا يزال جاريًا.

وأوضح أن المؤسسات المختصة في أوكرانيا تعمل على التحقق مما إذا كانت الجثث تعود بالفعل لأسرى أوكرانيين، وذلك في إطار تحقيقات جنائية.

يُذكر أن أوكرانيا استعادت جثث 502 جنديًا سقطوا في القتال أواخر نوفمبر الماضي.

أسباب الحادث

لم تُعلّق أوكرانيا رسميًا على سبب تحطم الطائرة. مع ذلك، أفادت مصادر أمريكية لصحيفة نيويورك تايمز في فبراير أن نظام صواريخ باتريوت الأمريكي قد يكون مسؤولًا عن إسقاط الطائرة.

وأشارت استخبارات عسكرية أوكرانية إلى احتمال استخدام الأسرى كدروع بشرية مع نقل أسلحة وذخيرة على متن الطائرة.

انعكاسات الحادث

تسلّط القضية الضوء على استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حيث تسعى الأخيرة إلى ضمان العدالة لجنودها وسط ادعاءات باستغلال أسرى الحرب.