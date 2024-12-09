انتشال جثمان المعيدة دعاء شحاتة إحدى ضحايا حادث ميكروباص أسيوط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري منذ قليل جثمان المعيدة دعاء شحاتة عبدالحميد ، احدي ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بترعة بحر يوسف امام موقف السيارات بمركز ديروط ، بعد ١٧ ساعة من البحث بالمياه من توقيت انقلاب الميكروباص .

وكان شهدت محافظة أسيوط حادث مأساوي وهو سقوط سيارة ميكروباص تحمل ركابا من موقف السيارات بديروط والذي يطل علي الترعة مباشرة دون وجود اي حواجز .

وافادت التحريات الاولية ، ان السائق ترك السيارة لتكتمل العدد بالركاب دون اتخاذ اجراءات السلامة لغيارات الوقوف الامن ،مما ادي اي تحرك السيارة للخلف لتسقط بالترعة وفر هاربا لمدة ساعات ، وعقب ذلك تم ضبطه واحتجازه بالنيابة .واضاف شهود عيان للحادث ، ان من بين المفقودين حتي الان شريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 عامًا، من ديروط الشريف، أنقذت طفلتَيها قبل أن تختفي في المياه، سماح نتعي سيد خليل، 35 عامًا، ربة منزل ، فرحة رمضان نتعي، 22 عامًا، ربة منزل، سعد الهنا سيد خليل، 65 عامًا، من ش الشيخ ظريف .

وينتظر اهالي الضحايا علي جانب الترعة ظهور ايا من ذويهم وسط حالة من الحزن الشديد ، خاصة مع عدم ظهور اي جثامين لهم لمدة ساعات طويلة .

وسط محاولات لرجال الإنقاذ النهري في البحث ، خاصة مع صعوبة موقع الحادث لاتساع الترعة والعمل بشكل يدوي باستخدام حبال دون تواجد لقوارب ،والعمل كان بإضاءة كشافات يدوية لانتشار الظلام في موقع الحادث حتي منتصف الليلة الماضية .

بينما ، قرر اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ،صرف تعويضات ٥٠ الف للمتوفي و٢٥ للمصاب في حادث انقلاب الميكروباص بترعة يوسف .ويواصل حتي ساعاته رجال الإنقاذ البحث عن باقي المفقودين