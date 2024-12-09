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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثمان المعيدة دعاء شحاتة إحدى ضحايا حادث ميكروباص أسيوط

بعد البحث ١٧ ساعة

دعاء شحاتة احدي ضحايا
دعاء شحاتة احدي ضحايا حادث أسيوط
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري منذ قليل جثمان المعيدة دعاء شحاتة عبدالحميد ، احدي ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بترعة بحر يوسف امام موقف السيارات بمركز ديروط ، بعد ١٧ ساعة من البحث بالمياه من توقيت انقلاب الميكروباص .

وكان شهدت محافظة أسيوط حادث مأساوي وهو سقوط سيارة ميكروباص تحمل ركابا من موقف السيارات بديروط والذي يطل علي الترعة مباشرة دون وجود اي حواجز .

وافادت التحريات الاولية ، ان السائق ترك السيارة لتكتمل العدد بالركاب دون اتخاذ اجراءات السلامة لغيارات الوقوف الامن ،مما ادي  اي تحرك السيارة للخلف لتسقط بالترعة وفر هاربا لمدة ساعات ، وعقب ذلك تم ضبطه واحتجازه بالنيابة .واضاف شهود عيان للحادث ، ان من بين المفقودين حتي الان شريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 عامًا، من ديروط الشريف، أنقذت طفلتَيها قبل أن تختفي في المياه، سماح نتعي سيد خليل، 35 عامًا، ربة منزل ، فرحة  رمضان نتعي، 22 عامًا، ربة منزل، سعد الهنا سيد خليل، 65 عامًا، من ش الشيخ ظريف .

وينتظر اهالي الضحايا علي جانب الترعة ظهور ايا من ذويهم وسط حالة من الحزن الشديد ، خاصة مع عدم ظهور اي جثامين لهم لمدة ساعات طويلة .

وسط محاولات لرجال الإنقاذ النهري في البحث ، خاصة مع صعوبة موقع الحادث لاتساع الترعة والعمل بشكل يدوي باستخدام حبال دون تواجد لقوارب  ،والعمل كان بإضاءة كشافات يدوية لانتشار الظلام في موقع الحادث حتي  منتصف الليلة الماضية .

بينما ، قرر  اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ،صرف تعويضات ٥٠ الف للمتوفي و٢٥ للمصاب في حادث انقلاب الميكروباص بترعة يوسف .ويواصل حتي ساعاته رجال الإنقاذ البحث عن باقي المفقودين

الإنقاذ النهري انتشال جثمان انقلاب سيارة ميكروباص محافظة اسيوط