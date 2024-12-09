البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.7 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2,281 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 31,005.12 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 3,209.1 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 13,625.41 نقطة.

كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 8,533.73 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.49%، ليغلق عند مستوى 11,742.74 نقطة.

كما هبط مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.17% ليغلق عند 38,383.82 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 6,834.85 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 217.1 مليون جنيه، و 10.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 227.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول علي 1.3 مليار سهم، من 117 ألف صفقة منفذة.