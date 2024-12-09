كشفت الفنانة بدرية طلبة عن موعد ومكان عزاء زوجها المؤلف مصطفى سالم، الذي وافته المنية أمس، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك” موعد ومكان العزاء المقرر إقامته في القاهرة والأسكندرية.

بدرية طلبة تعلن موعد ومكان عزاء زوجها

كتبت بدرية طلبة عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضى الله، للأهالي و الأصدقاء في الاسكندرية العزاء اليوم بدار مناسبات المنارة - الشاطبي".

وتابعت: “وحتى لا نشق على أحد، للأهالى والأصدقاء في القاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لا أرانا الله في أحد مكروه والبقاء لله”.

بدرية طلبة: ابو بناتي في ذمة الله

أعلنت الصفحات الرسمية للفنانة بدرية طلبة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفاة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم.

وكتبت الصفحة:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة المؤلف.. مصطفى سالم.. زوج الفنانة بدرية طلبة.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وعادت وكتبت بدرية منشورا آخر عن موعد الدفن وقالت: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في إسكندرية دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

ومن أبرز أعمال الراحل مصطفى سالم مسرحية "عيال تجنن" ومسلسل “برج الأبجدية.. الجزء الثاني" ومسرحية "الواد الجن" ومسرحية “أنا ومراتي ومونيكا” ومسرحية “اللي عايز يجيني”.