واتساب يتيح ميزة مؤشر الكتابة الجديدة

أطلق واتساب ميزة حديثة لمؤشر الكتابة، وهي متوفره الأن لمستخدمي آيفون وأندرويد، وهي تعمل علي تغيير أكبر في تجربة المستخدم، حيث تنقل مؤشر الكتابة من مجرد الدردشة التقليدية إلى موجز الدردشات، ما يوفر رؤية أفضل لحالة الكتابة.

ويظل واتساب في تطوير دائم لمواكبه التحديثات في ظل التقنيات الحديثة كأحد أهم تطبيقات المراسلة العالمية، من خلال تقديم أفضل خدمه مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين .

ويتخذ مؤشر الكتابة صورة جديدة عبارة عن فقاعة صغيرة تظهر على الجانب الأيمن من نافذة الدردشة، تشمل هذه الفقاعة ثلاث نقاط متحركة عندما يبدأ الطرف الآخر في الكتابة، بمجرد اكتمال الكتابة، تتغير الفقاعة إلى الرسالة الواردة مباشرة.

والميزة تعمل مباشرة دون اللجوء إلى تفعيلها يدويا، وتدعم كلا من الدردشات الفردية والجماعية، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم مشاهده حالة الكتابة لأكثر من شخص في نفس الوقت داخل الدردشات الجماعية.

وأضاف واتساب تحديثات ملحوظة على واجهة المستخدم إلى جانب مؤشر الكتابة، حيث يظهر رمز الكتابة أسفل صورة العرض للطرف الآخر، متزامنا مع حالة الاتصال بالإنترنت، كما يعمل التطبيق على دمج ميزات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ذاكرة الدردشة ووضع الذكاء الاصطناعي الصوتي "Gemini Live" .

هذه التحديثات تعمل علي تحسين واجهة واتساب لتصبح أكثر سهوله وتفاعل ، مع توفير خيارات تخصيص حديثة تشمل إمكانية تعديل مظهر واجهة الدردشة بما يتجاوز الوضع الفاتح والداكن التقليدي.