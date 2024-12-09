كأس إنتركونتيننتال.. وفد الأهلي يتوجه إلى قطر لترتيب إجراءات استقبال البعثة

توجه سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي إلى قطر اليوم، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة المارد الأحمر التى تتوجه إلى قطر غد الثلاثاء، استعدادا لخوض منافسات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا فنيا شاملا عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي المنتظر مواجهة أحدهما فى نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 من ديسمير الجاري أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى قطر

حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غدا الثلاثاء موعدًا للسفر إلى قطر، استعدادا لخوض نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين سواء باتشوكا المكسيكي او بوتافوجو البرازيلي المنتظر إقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي فى كأس إنتركونتيننتال

وستكون إقامة مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، وسوف يتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.