ads
الإثنين 09 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الاتصالات السوري: الأيام الماضية كانت صعبة على دمشق.. ونؤكد انتظام عمل الشبكات والإنترنت

إياد الخطيب، وزير
إياد الخطيب، وزير الاتصالات السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال إياد الخطيب، وزير الاتصالات السوري، إن الأيام الماضية كانت صعبة على دمشق، لكنها مرت بسلام، وبقيت الاتصالات والإنترنت قائمة وتعمل بكفاءه، مما أعطى أمانا واستقرار للمواطنين الذين بقوا في منازلهم.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخدمات كلها سواء قطاع الكهرباء أو الاتصالات كانت بعيدة عن كل الأحداث، مشيرا إلى أن الخسائر كانت في المكاتب يمكن تعويضها أما التجهيزات فبقيت قائمة وتعمل بشكل جيد.

وتابع وزير الاتصالات السوري، أن كل شبكات الاتصالات أو الانترنت في كل محافظات الجمهورية السورية تعمل، ولم تنقطع الاتصالات في دمشق ولكنها قطعت في حماة بسبب العمليات ولكن عادت بعد ذلك، وكل الجمهورية يعمل بها الانترنت والاتصالات على مدار الساعة.

إياد الخطيب وزير الاتصالات السوري الأوضاع في سوريا سقوط النظام السوري