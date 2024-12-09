وزير الاتصالات السوري: الأيام الماضية كانت صعبة على دمشق.. ونؤكد انتظام عمل الشبكات والإنترنت

قال إياد الخطيب، وزير الاتصالات السوري، إن الأيام الماضية كانت صعبة على دمشق، لكنها مرت بسلام، وبقيت الاتصالات والإنترنت قائمة وتعمل بكفاءه، مما أعطى أمانا واستقرار للمواطنين الذين بقوا في منازلهم.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخدمات كلها سواء قطاع الكهرباء أو الاتصالات كانت بعيدة عن كل الأحداث، مشيرا إلى أن الخسائر كانت في المكاتب يمكن تعويضها أما التجهيزات فبقيت قائمة وتعمل بشكل جيد.

وتابع وزير الاتصالات السوري، أن كل شبكات الاتصالات أو الانترنت في كل محافظات الجمهورية السورية تعمل، ولم تنقطع الاتصالات في دمشق ولكنها قطعت في حماة بسبب العمليات ولكن عادت بعد ذلك، وكل الجمهورية يعمل بها الانترنت والاتصالات على مدار الساعة.