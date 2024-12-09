السيسي يوقع في دفتر التشريفات بمقر البرلمان النرويجي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في دفتر التشريفات بمقر البرلمان النرويجي وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "يوناس جار ستور" رئيس وزراء النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد إشادة الجانبين بالتطورات الإيجابية والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.