بعد تكليفه بتشكيل حكومة الإنقاذ السورية.. من هو محمد البشير؟

التقى أحمد الشرع قائد جبهة تحرير الشام مع رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي لمناقشة مستقبل تشكيل حكومة جديدة لحين إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، وتجنيب دخول سوريا في حالة حرب أهلية.

وقد تم الاتفاق على تولي محمد البشير مسؤولية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا.

والبشير هو رئيس حكومة الإنقاذ التي شكلتها الفصائل المسلحة خلال الفترة الماضية، وهو من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

حصل البشير على إجازة في كلية الهندسة تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة “حلب” عام 2007.

عمل البشير في كرئيس لقسم الأجهزة الدقيقة في أحد معامل الغاز التابعة للشركة السورية للغاز في بدايات عام 2011، كما حصل على إجازة في الشريعة والقانون من جامعة إدلب عام 2021، وهو ما أهله لتولي منصب مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف لمدة عامين ونصف.

وشغل البشير منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ التي شكلتها هيئة تحرير الشام في عام 2017.



كانت حكومة الإنقاذ في ذلك الوقت تسيطر على مفاصل الحياة في محافظة إدلب التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى جزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.