ساويرس يخطط لبناء فندقين بقيمة 150 دولارا بمنطقة الأهرامات

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه يخطط لبناء عدد من الفنادق قد يكون واحد او 2 ، بقيمة 150 مليون دولار تقريبا وذلك لتلبية الطلب ومساعدة السائح الذي ليس لديه وقت على زيارة المتحف الكبير والأهرامات.

أضاف خلال مؤتمر الإصلاح المرن عبور هادئ للتحديات الاقتصادية، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، أن الفريق كامل الوزير يعمل بشكل جدي وسريع وهو قادر على فتح الـ1000 مصنع الذي أعلن عنهم، فهو شخص جاد وفاهم.

أضاف أن الصناعات المرتبطة بالزراعة سيكون لها مستقبل كبير في زيادة الصادرات الزراعية، وذلك بعد التطور في استخدام التعبئة والتغليف.

اوضح ان مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة بشرط عدم وجود تدخلات بيروقراطية، بالاستثمار الحر يخلق نوع من المنافسة والنمو.

قال إن سعر البنجر الحالي في مصر يجعلني اتجه الى استيراد السكر من الخارج وعدم تصنيعه.