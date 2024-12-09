شادي محمد يلتقي الكابتن طارق مصطفى قبل مباراتهم في دوري الكرة النسائية

التقى الكابتن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي بالكابتن شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية على هامش مواجهة البنك الأهلى والأهلى ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز للكرة النسائية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي ، ضيفًا على نظيره فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز، على ملعب البنك الأهلي، ويسعى الاهلي للحفاظ على صدارة جدول الترتيب بالفوز بنقاط المباراة الثلاث، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية بالمسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي حتى الفوز على بيراميدز بنتيجة ٦-١ في الجولة الأخيرة، مسجلًا ٤٣ هدفا فيما تلقت شباكه هدفين منذ انطلاق البطولة.

فيما يدخل البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الكرة النسائية لهذا الموسم فريق البنك الأهلي برصيد 24 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات فاز فيهم جميعا.

واستعد كابتن محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الأهلي النسائي للمباراة بتدريبات مكثفة وكذلك متابعة كافة مباريات النادي الأهلي لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق

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