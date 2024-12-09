وزير العدل السوري: سوريا الجديدة بدأت والعدالة والمساواة هما الأساس في مرحلة الانتقال

قال المستشار أحمد السيد، وزير العدل السوري، إن سوريا الجديدة قد بدأت والعدالة والمساواة هما الأساس في مرحلة الانتقال.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن عصر الاستبداد والظلم انتهى وستتم الأمور وفق القانون وبمساواة الجميع، مشيرا إلى أنه حضر وزير العدل في حكومة الإنقاذ شادي الويسي إلى وزارة العدل واجتمعنا مع المستشارين والقضاة وتم تطمين الجميع أن المؤسسة القضائية ستعمل وأن الجميع في أمان وأن الهدف والغاية الكبرى هي مصلحة المواطنين والوطن.

وأكد وزير العدل السوري، أن سوريا باقية وسوريا جديدة ستكون أفضل مما كانت عليه والأمور تسير بشكل جيد، "نعلم أن كلما جد جديد يبدأ التخوف مما سيأتي بعده، وهو أمر طبيعي في نفوس البشر، المؤسسة القضائية ستقوم بواجبها في ظل استقلال قضائي مطلق ودون أي تدخل من أحد في عملها".