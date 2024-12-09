التحريات تكشف سبب وفاة أم وطفليها ببني سويف

كشفت تحريات المباحث بمحافظة بني سويف تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز بني سويف، عن أن السبب الرئيسي وراء وفاة أم وطفلاها أمس بقرية باها دائرة مركز بني سويف الاختناق الناتج من تسريب من أسطوانة بوتاجاز واستبعاد الشبهة الجنائية بالواقعة .

وكانت قد لقيت أم وطفلاها مصرعهم، امس الأحد، في حادث مأساوي داخل منزلهم بقرية باها بمركز بني سويف، ويشتبه أن الحادث وقع نتيجة اختناق بسبب تسرب غاز، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثامين ثلاثة من أسرة وأحدة "أم وأبنيها" يشتبه في اختناقهم بسبب تسرب غاز داخل منزلهم بقرية باها بدائرة مركز شرطة بني سويف.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز بني سويف والقوة المرافقة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم معاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين وفاة الأم "إيمان ربيع محمد عويس"، البالغة من العمر 36 عامًا، وطفلاها: "أدهم حمادة عويس" (13 عامًا) و"سجدة حمادة عويس" (10 سنوات)، حيث تم العثور عليهم فاقدي الحياة داخل منزلهم وتم نقل الجثث إلى مستشفى بني سويف العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.