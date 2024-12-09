ضبط 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان ، وحمادة صالح ، ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة حملة تموينية على المخابز والمحال التجارية أسفرت عن تحرير ١٧ محضر إثبات للمخابز البلدية المخالفة بناحية مركز أنشاص الرمل ومركز العدلية وبندر بلبيس لعدد من المخالفات مابين (نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة العجين - عدم الإعلان عن بيانات المخبز ) .

وباستكمال أعمال الحملة تم المرور على الأنشطة التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢ محضر جنحة بدائرة مركز بلبيس (غيتة) طريق بلبيس - العاشر من رمضان وتم تحرير محضر رقم ٢٣٠٧٧ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس لحيازة مكرونة غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود حشرات بها ، وقد تم التحفظ على ٩٦٠٠ كيس مكرونة ، وزن الكيس الواحد ٤٠٠ جرام بإجمالي كمية قدرها ٣٨٤٠ كيلو جرام حوالي ٤ طن مكرونة تقريبا.

كما تم تحرير محضر رقم ٢٣٠٧٨ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن لتعبئة الزيوت النباتية لحيازته زيت طعام منتهي الصلاحية منذ ستة أشهر ، وتم التحفظ على ١١٥ جركن معبأ بزيت طعام × ٢٠ كيلو جرام وزن الجركن الواحد بإجمالي كمية قدرها ٢٣٠٠ كيلو جرام زيت منتهى الصلاحية.

ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة ، تم تحرير ١٥٧محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية ، تنوعت مابين ١٠٧ محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص و ٥٠ محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.