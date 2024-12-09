الكرة النسائية.. "لوبوف" يعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك في الدوري

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي التي تقام اليوم الإثنين على ملعب البنك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة الكرد وثريا أشرف وكاميليا الديب وأشرقت عادل ونادين غازي.