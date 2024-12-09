السيسي يشيد بتطور العلاقات المصرية النرويجية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الزيارة في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، مشيداً بالعلاقات الثنائية، والتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة سيادته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك "هارالد الخامس" استهلّ المقابلة بالترحيب الرئيس، مشيراً إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ومشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.