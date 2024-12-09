السيسي يدعو ملك النرويج لزيارة مصر والمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك "هارالد الخامس" استهلّ المقابلة بالترحيب الرئيس، مشيراً إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ومشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.