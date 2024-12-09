صحف أمريكية: واشنطن تواصلت سرًا مع جبهة تحرير الشام بوساطة تركيا

ذكرت عدة صحف أمريكية، اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن كانت قد تواصلت مع جبهة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع أو "أبو محمد الجولاني" خلال تحركاتها المكثفة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأتراك إن بايدن طلب من الشرع عدم مشاركة تنظيم داعش الإرهابي في تحركات الهيئة ضد نظام الأسد، وتلقى بايدن تأكيدات من الشرع بعدم مشاركة داعش في تلك التحركات.

وكانت قد أكدت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قوائم التنظيمات الإرهابية، في محاولة للعمل على ضمان الاستقرار في سوريا.

وكان بايدن قد أكد في خطاب سابق له إن بعض الفصائل السورية المسلحة لديها "تاريخ طويل في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان"، وهو ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تقيم الأفعال وليس الأقوات".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت غارات مكثفة على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، حيث أكد مسؤلون أمريكييون إن الغارات الأمريكية استهدفت 75 هدفًا في وسط سوريا بـ 140 قذيفة.