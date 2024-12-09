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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد طفلين فلسطينيين في قصف الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي
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 استشهد طفلان فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم /الاثنين/، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين بجروح، فيما لا تزال الطواقم الطبية تحاول انتشال المزيد من الضحايا.
كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و50 شخصا آخر، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استشهد قصف الاحتلال الإسرائيلى مخيم المغازي غزة