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الإثنين 09 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة المصري تصل المطار للعودة للقاهرة بعد أزمة حصارها.. صور

بعثة الفريق المصري
بعثة الفريق المصري
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وصلت بعثة الفريق المصري إلى مطار مابوتو في موزمبيق ، بعد حصر تعرضت له البعثة على مدار الساعة الماضية من احتجازهم داخل الفندق بسبب وجود احتجاجات سياسية في البلاد.
ومن المقرر أن تغادر البعثة بعد قليل لتعود إلى القاهرة بعد المباراة التي خاضتها، أمام فريق بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.
وكانت قد انتهت مباراة فريق النادي المصري امام فريق بلاك بولز الموزمبيقي التي جمعتهم أمس الاحد في لقاء أقيم على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.
وكان قد  تقدم المصري على فريق بلاك بولز بهدف مقابل لا شىء ، وقد احرز الهدف  اللاعب ميدو جابر في الدقيقة العاشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري.
ليستطيع فريق بلاك بولز احرز هدف التعادل في الشوط الثاني .
ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية الزمالك ، بلاك بولز، وإنيمبا. وهنا يحتل الفريق "البورسعيدي" المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه على بطل نيجيريا في الجولة الأولى بنتيجة (2-0).

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المصري بعثة الفريق المصري الكونفدرالية