زيلينسكي: الحرب في أوكرانيا ليست مشكلة دولة واحدة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "لا يمكن اعتبار الحرب المستمرة في أوكرانيا مشكلة دولة واحدة، ولكنها تتطلب عملا مشتركا من كل من يقدر الحياة في أوروبا وأمريكا وحول العالم، معا فقط يمكننا تحقيق سلام عادل".



وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي/ فيس بوك/، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم/الاثنين/، إن،:"مدننا تتحمل هجمات مستمرة، ففي الأسبوع الماضي وحده أطلقت روسيا ما يقرب من 500 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 400 طائرة بدون طيار هجومية، ونحو 20 صاروخا من أنواع مختلفة ضد أوكرانيا".